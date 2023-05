Tragedia in Abruzzo agevolata, forse e non in punto di diritto, da un balcone che non aveva la balaustra: Patrizia Bacelle muore cadendo dallo stesso e la 65enne stava stendendo i panni quando è precipitata nel vuoto a Silvi Marina. Da quanto si apprende su quel terribile incidente in provincia di Teramo la donna è caduta facendo volo di di almeno quattro metri. I media spiegano che Patrizia sarebbe rimasta per terra per almeno 4 ore.

Patrizia Bacelle muore cadendo dal balcone

I fatti empirici dicono che si è trattato di un tragico incidente. Lo confermerebbero le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Atri. Si ipotizza che Patrizia possa essersi sporta troppo mentre “tentava di coprire lo stendibiancheria con un telo di plastica”. E probabilmente per via di lavori di ristrutturazione in corso pare che mancasse il parapetto alla quale appigliarsi. La tragedia è avvenuta in contrada Pianacce con la vittima sola in casa.

Cosa è emerso dalle indagini della Scientifica

Stando a quanto emerge dai rilevamenti della polizia scientifica di Teramo la donna pare sia stata ritrovata dalla figlia del compagno e un’amica. Inutili i soccorsi malgrado l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118 di Atri e la Croce Rossa di Silvi e dell’elisoccorso di Pescara. Il sostituto della Procura di Teramo, Silvia Scamurra, ha disposto l’ispezione cadaverica in attesa di decidere se effettuare l’autopsia. Si segue l’ipotesi del malore.