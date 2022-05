Patrizia Bonetti mostra le ustioni dell'Isola dei Famosi: le macchie sono ancora molto evidenti.

Patrizia Bonetti poteva essere una concorrente dell’Isola dei Famosi degna di nota, ma la sua permanenza in Honduras è durata un battito di ciglia. La ragazza, infatti, si è ustionata alla prova del fuoco e ha dovuto abbandonare il gioco. Nelle ultime ore, via social, ha mostrato le ustioni sulla pancia: le macchie sono evidenti.

Patrizia Bonetti: le ustioni dell’Isola dei Famosi

Anche se la sua avventura in Honduras è durata pochissimo, nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi Patrizia Bonetti ha fatto la sua comparsa in studio. Così Ilary Blasi aveva annunciato il suo infortunio durante la prova del fuoco: “Come vedete manca qualcuno. Adesso faccio una comunicazione importante. La volta scorsa Patrizia ha superato i suoi limiti. Adesso però mi dicono che sta meglio, ma che per precauzione starà qualche altro giorno in osservazione.

Lei non vede l’ora di tornare lì da voi“. L’incidente di cui è stata vittima la Bonetti, però, è stato più grave del previsto, tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. Da quel momento, Patrizia non è più tornata in gioco e ha ripreso il primo aereo con destinazione Italia.

Patrizia Bonetti mostra le ustioni dell’Isola dei Famosi

Nelle ultime settimane, Patrizia è tornata in studio. Nella sua prima apparizione televisiva, la Bonetti ha così commentato le brutte ustioni dovute alla prova del fuoco:

“Adesso sto meglio, devo dire che mi sono ripresa. Sto bene dai e sono molto felice di essere qui stasera. Ero così contenta di partire per L’Isola. Diciamo che era un’esperienza a cui tenevo tanto. Questo perché da molto tempo desideravo fare questo reality e quindi mi è dispiaciuto tantissimo come sono andate le cose dopo la prova. Ovviamente questa è la vita, sono cose che possono accadere e l’importante è andare avanti e che tutto sia finito per il meglio”.

Nelle ultime ore, tramite i social, la Bonetti ha anche mostrato le ustioni sulla pancia. Le macchie sono ancora bene evidenti, ma molto probabilmente scompariranno con il passare dei giorni.

Per chi tifa Patrizia Bonetti

Ustioni a parte, Patrizia ha ammesso che sta seguendo l’Isola dei Famosi e fa il tifo per Nicolas Vaporidis. Ha dichiarato:

“Sì, sto seguendo l’Isola dei famosi anche se sono uscita. Chi mi sta più simpatico? Diciamo che in prima battuta ero stata contraria a Nicolas. In realtà mi piace molto come si sta comportando e come sta agendo all’interno del gruppo. Se faccio il tifo per lui? Assolutamente sì è un buon naufrago”.

La Bonetti tornerà in Honduras? Molto probabilmente, la sua avventura è rimandata al prossimo anno.