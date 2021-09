Patrizia Cadau, picchiata dal marito, risponde a Barbara Palombelli: “Nessuna se la va a cercare”

Patrizia Cadau, vittima di violenza da parte dell'ex marito, ha voluto rispondere a Barbara Palombelli, dopo il suo discorso che ha scatenato la polemica.

Patrizia Cadau risponde a Barbara Palombelli: “Non me la sono andata a cercare”

La conduttrice, durante una puntata de Lo Sportello di Forum, ha dichiarato che bisogna chiedersi se gli autori dei femminicidi siano fuori di testa o se ci sia stato un comportamento esasperante da parte delle donne. “Questa nella foto sono io. Ci tengo subito a precisare che no, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, che non sono mai stata una donna esasperante.

Ci tengo a sottolinearlo, a nome mio, e a nome di tutte le sopravvissute, perché l’aggravante dei violenti di casa è proprio quella di approfittare di donne che sono già mezzomorte, dopo anni di soprusi, fatica, intimidazioni, anche di fatica a mantenerli questi uomini violenti, perché sono parassiti che sanno come approfittare delle situazioni” ha scritto la donna, consigliera comunale di Oristano, mostrando il volto coperto di lividi.

Patrizia Cadau risponde a Barbara Palombelli: “Non avevo fatto niente”

“No, non avevo fatto niente, né quella volta né tutte le altre: eppure ciò non mi ha risparmiato dall’essere addirittura sequestrata in casa mia, di mangiare e dormire insieme ai miei figli chiusi a chiave di nascosto. Anche mangiare di nascosto, perché secondo il violento con i soldi di casa non si poteva mangiare. Noi, ovviamente, non lui. Non ho fatto niente, se non addirittura intestargli il mio patrimonio immobiliare e tutti i miei soldi, pur di sopravvivere, e sia chiaro, l’ho fatto con una pistola puntata alla testa e la minaccia che mi avrebbe ammazzato i figli” ha dichiarato Patrizia Cadau.

Patrizia Cadau risponde a Barbara Palombelli: “Ha mai sentito la canna di un’arma premuta alla testa o alla bocca?”

“Palombelli, lei ha mai sentito la canna di un’arma premuta alla testa o in bocca? No vero? Si ritenga fortunata e non ci faccia la morale con tanta spocchia. Palombelli, ritengo che lei sia parte del problema, non me ne voglia: ritengo la sua cultura, causa di quanto è accaduto e continua ad accadere a me, la ritengo responsabile del silenzio e dell’omertà cui siamo costrette a vivere grazie a parole come le sue: di una violenza insopportabile. La ritengo responsabile e a questo punto dovrebbe solo chiedere scusa. A tutte. A tutte quelle che si alzano la mattina e non sanno se la sera saranno ancora vive per raccontare quello che le sto raccontando io” ha aggiunto la donna, rivolgendosi direttamente alla conduttrice.