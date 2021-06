Patrizia De Blanck, le lettera di Califano: “Ti immagino nuda”

Patrizia De Blanck ha confessato dettagli e retroscena della sua storia d'amore con Franco Califano, che le scriveva lettere colme di passione.

Patrizia De Blanck – che in passato ha rivelato alcune delle sue liaison sentimentali con alcuni famosi personaggi dello spettacolo italiano – ha raccontato alcuni retroscena sulla sua storia con Franco Califano.

Patrizia De Blanck: la storia con Franco Califano

Tra i tanti personaggi famosi con cui Patrizia De Blanck avrebbe avuto in passato delle storie d’amore vi è anche il celebre cantautore Franco Califano, scomparso nel 2013.

Patrizia De Blanck ha dichiarato che la loro fu un’importante storia d’amore e ha svelato il contenuto di alcune lettere appassionate che Califano le scrisse. “Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore”, ha raccontato la Contessa, e ancora: “Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo”.

In una delle lettere di Califano a lei indirizzata si legge: “Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te… È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco”.

Citando anche una celebre frase di Califano, Patrizia De Blanck ha affermato di non aver mai trovato un altro amante come lui in seguito alla loro storia d’amore: “Come dire, dopo aver avuto un amante come lui…

tutto il resto è noia”, ha chiosato la contessa.

Patrizia De Blanck: le storie d’amore

Patrizia De Blanck ha confessato di aver avuto numerose e appassionate liaison con alcuni personaggi famosi dello spettacolo italiano. Oltre a Califano la contessa avrebbe avuto una liaison anche con Alberto Sordi, e si vocifera che tra i suoi flirt vi siano stati anche Warren Beatty, Walter Chiari e persino Mohamed Al Fayed. La contessa ha avuto un’unica figlia, Giada De Blanck, nata dalla sua storia d’amore con Giuseppe Drommi.

Patrizia De Blanck: il rapporto con la figlia

Patrizia De Blanck è estremamente legata a sua figlia Giada De Blanck, con cui vive insieme. Nonostante le importanti storie d’amore da lei vissute la contessa è single. Lei stessa ha dichiarato di non aver mai trovato una persona abbastanza forte da gestire il suo carattere e di aver preferito per questo restare sola.