Patrizia De Blanck pronta a tornare al GF Vip, ma non da sola: i dettagli

Patrizia De Blank sarebbe pronta a tornare al GF Vip, ma questa volta non da sola e non insieme a sua figlia Giada.

Secondo indiscrezioni Patrizia De Blanck intenderebbe tornare al GF Vip e si sarebbe candidata in compagnia di un suo carissimo amico.

Patrizia De Blanck torna al GF Vip?

Mancano solo due mesi all’inizio del GF VIp 7 e tra i vipponi che si sono candidati alla nuova edizione dello show vi sarebbe anche la contessa Patrizia De Blanck, già vecchia conoscenza del programma.

Questa volta la contessa non tornerà da sola o con sua figlia Giada De Blanck ma, secondo i rumor in circolazione, si sarebbe candidata insieme all’amico Lorenzo Castelluccio.

Chi è Lorenzo Castelluccio

Non si sa molto di Lorenzo Castelluccio, giovane amico della contessa. In passato l’uomo è stato vittima di alcuni insulti omofobi e la stessa De Blanck aveva preso le sue difese via social (e colpito il malcapitato con un ombrello).

“Sono stufa di questi idioti repressi e ignoranti. Queste persone si permettono di offendere ancora con questi termini nel 2021. Tutto perché un ragazzo veste colorato e non in nero o grigio. Basta, la società è evoluta ed è ora di smetterla! Non mi sono trattenuta e quando ho sentito certi insulti sono partita e gli ho dato un’ombrellata. Quel cretino è scappato come una bambina impaurita. Quello era il classico vigliacco che non si aspettava una reazione”, aveva tuonato la contessa.