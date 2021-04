Patrizia De Blanck: “Sto preparando mia figlia Giada alla mia morte”

Patrizia De Blanck ha dichiarato di essere spaventata all'idea di morire e lasciare sola sua figlia Giada De Blanck.

Patrizia De Blanck ha compiuto 80 anni pochi mesi fa, e ha dichiarato che sarebbe assillata dall’idea della morte da quando nel 2013 ha perso suo fratello minore.

Patrizia De Blanck: la confessione

Pur non avendo particolari problemi di salute Patrizia De Blanck ha confessato che sarebbe assillata dall’idea della morte e ancora di più dalla paura che la sua scomparsa potrebbe causare a sua figlia Giada visto il loro importante legame.

“Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte“,ha dichiarato la contessa a Oggi è un altro giorno, mentre sua figlia Giada ha cercato di rincuorarla affermando: “Mi proteggerai per sempre, come hai già fatto in passato”.

Patrizia De Blanck ha perso suo fratello minore, Dario De Blanck, nel 2013. La contessa ha dichiarato di non essersi ancora ripresa dalla scomparsa dell’adorato fratello, a cui era estremamente legata: “L’ho amato moltissimo, era più piccolo sarei dovuta morire io per prima, non mi riprendo dalla sua morte“, ha affermato trattenendo a stento le sue lacrime di commozione.

Patrizia De Blanck abita insieme a sua figlia Giada, a cui da sempre è estremamente legata.