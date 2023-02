Patrizia investita e uccisa sui binari: aveva attraversato per non perdere il treno

Patrizia investita e uccisa sui binari: aveva attraversato per non perdere il...

Patrizia Federici ha attraversato i binari per non perdere il treno.

La 44enne di Fossombrone è morta investita nella stazione di Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

Patrizia Federici ha attraversato velocemente i binari per non perdere il treno che stava partendo, ma nella fretta non si è accorta che stava arrivando un convoglio merci, che l’ha travolta e uccisa. La donna, di Fossombrone, in provincia di Pesaro-Urbino, è morta a 44 anni, nella serata di martedì 14 febbraio, nella stazione di Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

La polizia ferroviaria di Giulianova ha ricostruito la dinamica. I testimoni hanno confermato che si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario. Hanno tutti visto la donna attraversare di corsa i binari, distratta dal treno che stava perdendo.

L’ipotesi è che la donna stesse correndo verso un treno della linea Pescara-Novara, in partenza in direzione nord, ma che nella fretta non si sia accorta che stava passando un altro treno.

I macchinisti hanno subito attivato il freno di emergenza ma purtroppo non è servito ad evitare l’impatto. La Procura abruzzese non ha ordinato l’autopsia e ha dato via libera ai funerali. Il corpo è stato consegnato ai familiari e i funerali si terranno venerdì 17 febbraio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Fossombrone.