Patrizia Mirigliani contro il rapporto tra suo figlio e Miriana Trevisan: “Non farti prendere in giro”

Attraverso i social la madre di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani, ha lasciato intendere di non gradire il rapporto instaurato tra suo figlio e la showgirl Miriana Trevisan nella casa del GF Vip 6.

Patrizia Mirigliani contro Miriana Trevisan

Nelle ultime ore al GF Vip Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono scambiati il loro primo bacio, e a seguire la showgirl ha manifestato dei dubbi sui suoi sentimenti verso il ragazzo.

La madre di Nicola, Patrizia Mirigliani, a quanto pare non avrebbe visto con buon occhio l’avvicinamento tra i due nella casa del GF Vip e infatti sui social ha scritto un acronimo che sembrerebbe voler dire: “Non farti prendere in giro”, in riferimento a suo figlio.

Nel frattempo sui profili social di Nicola Pisu è apparso un post dove Miriana Trevisan è paragonata alla diabolica Amelia, “la strega che ammalia”. Come andrà a finire tra i due?

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: cos’è successo

Al GF Vip Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono scambiati un bacio sulle labbra ma la showgirl ha chiesto al ragazzo di non parlarne con gli altri concorrenti. A seguire, nonostante avesse manifestato per lui un evidente feeling, la showgirl ha confessato a Gianmaria Antinolfi che non sarebbe stata intenzionata a uscire insieme a lui.

La questione ha mandato su tutte le furie i fan del GF Vip, che l’hanno accusata di sfruttare i sentimenti di Nicola per il suo rendiconto personale.

“Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimo giorni come mi sentirò”, ha dichiarato la showgirl in merito ai suoi sentimenti verso Nicola Pisu.

Miriana Trevisan: la vita privata

Sempre secondo indiscrezioni, Miriana Trevisan avrebbe un corteggiatore pronto ad attenderla fuori dalla casa del reality show, ma la notizia al momento non ha trovato conferme. In passato Miriana Trevisan è stata legata al giornalista e scrittore Giulio Cavalli e, inoltre, ha vissuto una lunga e importante relazione con Pago, al secolo Pacifico Settembre, padre di suo figlio Nicola. I due hanno mantenuto un rapporto di affetto e ammirazione reciproca per il bene del figlio, rimasto a casa insieme al padre in attesa che la showgirl lasci la casa del reality show.