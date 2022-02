Patrizia Mirigliani contro Manila e Miriana: cos’è successo al GF Vip

Patrizia Mirigliani ha preso le difese di suo figlio Nicola Pisu e si è scagliata contro Manila Nazzaro e Miriana Trevisan al GF Vip.

Nella casa del GF Vip Manila Nazzaro si è confrontata con Soleil Sorge a proposito del comportamento avuto da Miriana Trevisan con Nicola Pisu. La vicenda ha mandato Patrizia Mirigliani, madre dell’ex gieffino, su tutte le furie.

Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro

Dopo essersi più volte scagliata contro Miriana Trevisan per il comportamento avuto con suo figlio, Nicola Pisu, la figlia dell’ex patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, si è scagliata contro Manila Nazzaro, che confrontandosi con Soleil Sorge ha preso le difese della Trevisan e si è espressa negativamente su Nicola Pisu.

“Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente.

Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”.

Sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali. Io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte! In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la guerra in Ucraina, ma vi assicuro che a breve uscirà una mia comunicazione”, ha dichiarato Patrizia Migliani a proposito dell’accaduto.

Le parole di Manila

Mentre Soleil ha sempre preso le difese di Nicola Pisu, Manila Nazzaro si è schierata dalla parte di Miriana Trevisan e nelle scorse ore le ha detto: “Lui faceva delle scenate assurde. Io glielo ho detto sempre in faccia. Lui ha dichiarato di essere deluso da me. Eppure secondo te io giustifico… Lui ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente!”. Nicola Pisu prenderà davvero delle contromisure legali come lasciato supporre da sua madre?