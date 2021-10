Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro: “Anche alle mie Miss si sposta la corona”

Patrizia Mirigliani ha scritto un post al vetriolo contro Manila Nazzaro, colpevole di aver parlato male di suo figlio, Nicola Pisu.

Patrizia Mirigliani si è scagliata contro l’ex Miss Manila Nazzaro per alcune delle parole che lei ha speso nei confronti del figlio, Nicola Pisu, concorrente del GF Vip 6 come la Nazzaro.

Manila Nazzaro: lo sfogo di Patrizia Mirigliani

Patrizia Mirigliani, figlia del patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha scritto un post al vetriolo contro Manila Nazzaro: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”, ha scritto via social.

L’episodio che può aver infastidito la donna, secondo indiscrezioni, avrebbe a che vedere con le parole spese dalla Nazzaro nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, al GF Vip.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge

Nelle ultime settimane all’interno del reality show Soleil Sorge si è avvicinata sempre di più a Nicola Pisu e per questo l’ex Miss Italia l’ha messa in guardia affermando: “Certo che è una brava persona, però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro.

Perché è un uomo innanzitutto, ha un carattere particolare, è molto chiuso e a volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. È la verità, lo conosco benissimo. È una persona eccezionale, conosco la famiglia, sono affezionata a quel ragazzo, ma devo essere onesta anche nei suoi confronti. Ha dei limiti anche lui.”

Manila Nazzaro e Patrizia Mirigliani

A Patrizia Mirigliani verrà concesso un chiarimento con l’ex Miss? Al momento sulla questione tutto tace ma in tanti sono curiosi di sapere come andranno a finire le cose tra le due.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.