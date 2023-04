Patrizia morta sbranata dal rottweiler del fratello che stava cibando, la 53enne di Ventimiglia è stata aggredita dal cane che le ha provocato lesioni fatali mentre gli stava dando da mangiare. Patrizia La Marca è stata aggredita a morte dal cane del fratellastro, Luigi La Marca, noto sindacalista Uil. Dalla Asl fanno sapere che “il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere”. Secondo una ricostruzione dell’accaduto Patrizia è arrivata a casa del fratello, partito con la moglie per qualche giorno di vacanza.

Patrizia sbranata dal rottweiler del fratello

La donna stava accudendo il molosso quando è stata aggredita ed i soccorritori si sono trovati davanti una scena drammatica, con la vittima “immersa in una pozza di sangue a causa dei morsi ricevuti alla testa, alle braccia, al torace e alle spalle”, secondo Fanpage. Ci sono volute due ore per prestarle soccorso perché il cane impediva a chiunque di avvicinarsi.

L’intervento dei carabinieri sul posto

I carabinieri della territoriale intervenuti sul posto sono stati costretti a sparare all’animale con la pistola di ordinanza. Il rottweiler, ferito, è stato quindi sedato, affidato ai veterinari e trasferito a Sanremo. Lì si trova attualmente in un canile in attesa di nuove disposizioni della magistratura. La 53enne ferita a morte è stata trasferita in elisoccorso a Pietra Ligure, dove è morta poco dopo malgrado gli sforzi dei sanitari. Patrizia lascia il marito e una figlia di 20 anni.