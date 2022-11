La conduttrice ha dovuto lasciare la casa all'improvviso

Pochissime ore fa la produzione del Grande Fratello Vip ha confermato ai telespettatori che Patrizia Rossetti, una delle concorrenti più amate di questa edizione, è stata costretta a lasciare la casa più spiata d’Italia all’improvviso. Non si tratta, in ogni caso, di una squalifica né di un abbandono definitivo: il programma ha infatti fatto riferimento ad un’uscita di scena momentanea.

Via social è apparso un comunicato ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini dove si fa riferimento a dei non meglio specificati problemi di salute che hanno obbligato la conduttrice ad uscire dalla porta rossa, probabilmente per ulteriori controlli. Non ci sono, al momento, aggiornamenti di sorta sulla questione: l’unica informazioni a nostra disposizione è, per l’appunto, il fatto che una volta risolto il problema la Rossetti farà il suo rientro fra le quattro mura della celebre casa di Cinecittà proseguendo così la sua avventura all’interno del reality.

Non esistono per il resto, almeno per il momento notizie rispetto al problema di salute che ha colpito la celebre conduttrice. Qui sotto potete recuperare il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip.

La reazione dei fan del programma

Com’è normale che sia, molti fan della trasmissione hanno voluto esprimere la loro preoccupazione per le condizioni di salute della “Signora della tv”, con la speranza che si possa riprendere al più presto e che possa far rientro in casa in tempi rapidi. “Mi raccomando eh? La Patty lipstick è patrimonio di questo Gf” ha scritto Jacopo su Instagram, a cui ha fatto eco l’utente Patrizia che nei commenti Instagram ha aggiunto “Oooh mi dispiace, è una concorrente che mi piace tantissimo! Auguri di pronta guarigione!”.

Questa non è la prima volta in questa edizione che un concorrente esce per qualche ora dalla casa del Grande Fratello Vip. Alcuni dei concorrenti, infatti, erano usciti lo scorso 25 settembre per poter esprimere la loro preferenza alle recenti Elezioni Politiche 2022.