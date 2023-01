Patrizia Rossetti dopo il GF Vip: arriva la sfuriata contro Giorgio Mastrota. E' per lui che ha lasciato il gioco?

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Patrizia Rossetti ha abbandonato il gioco a causa di alcuni problemi di salute.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la regina delle televendite, appena ha ripreso in mano la sua vita, ha fatto una mega sfuriata al collega Giorgio Mastrota.

Patrizia Rossetti dopo il GF Vip: arriva la sfuriata contro Mastrota

Patrizia Rossetti è stata una grande protagonista del GF Vip 7. Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute, ha dovuto abbandonare il gioco prima del tempo. In ogni modo, grazie ai tre mesi di permanenza in Casa, la regina delle televendite ha avuto modo di farsi apprezzare dal grande pubblico.

E’ anche per questo che i fan si chiedono che fine abbia fatto dopo l’addio al GF. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Patrizia avrebbe fatto una vera e propria sfuriata al collega Giorgio Mastrota.

Perché Patrizia si è infuriata con Mastrota?

Stando a quanto segnalato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, appena tornata alla vita reale la Rossetti avrebbe fatto una scoperta che l’ha mandata su tutte le furie.

Patrizia aveva dei contratti di lavoro in essere, ma Mastrota glieli avrebbe sottratti perché credeva che lei rimanesse più tempo al GF Vip.

Patrizia dopo il GF Vip: i problemi di lavoro vincono su quelli di salute

Appena scoperto lo sgambetto di Mastrota, Patrizia gli avrebbe telefonato per fargli una bella ramanzina. La Rossetti, in versione toscanaccia, lo avrebbe aggredito verbalmente. E’ bene sottolineare che, al momento, la regina delle televendite non ha commentato la faccenda.