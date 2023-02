Patrizia Rossetti sogna l'Isola dei Famosi: "Non mi dispiacerebbe fare l'inviata"

Patrizia Rossetti è stata sicuramente una delle rivelazioni di questo Gf Vip 7.

Il percorso della conduttrice all’interno della casa, come in molti ricorderanno, è terminato solo qualche settimana fa a seguito di alcuni problemi di salute. L’ex concorrente del reality, durante una intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato che le piacerebbe approdare all’altro reality di punta di casa Mediaset ossia l’Isola dei Famosi, non come naufraga, bensì come inviata.

Patrizia Rossetti sogna l’Isola dei Famosi: “Non mi dispiacerebbe un’inviata donna”

La conduttrice ed ex concorrente della casa, ha spiegato quali sono i suoi progetti per il futuro: “Sapendo che a 63 anni posso anche non fare niente – che sensazione fantastica – se vogliamo mettere la ciliegina sulla torta […] Ma mi piacerebbe quel che non ho mai fatto, che so, l’inviata all’Isola dei Famosi. Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima”.

“All’inizio ci sono stata male pure io”

Infine Patrizia Rossetti osservato: “Perché non scrivo un manuale su come si fa quando si abbassano le luci? È un’idea mica male, sa? Perché vede è una cosa che succede, fa parte della vita, della carriera, dei cicli professionali. È successo a tanti e a tante nel mondo dello spettacolo, non parliamo di meteore, succede e bisogna prenderla bene perché non finisce il mondo.

All’inizio, ovvio che ci sono rimasta male pure io, mi sono fatta l’esame di coscienza, volevo capire dove avevo sbagliato, ma non c’erano sbagli, la trasmissione andava bene, c’era soltanto volontà e voglia di cambiamento. Così, alla fine, ho apprezzato la mia vita più semplice, prima stavo 362 giorni all’anno in tv per dieci ore al giorno”.