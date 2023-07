Patrizia Rossetti commenta l’addio di Barbara D’Urso da Mediaset

Patrizia Rossetti ha commentato l’addio di Barbara D’Urso da Mediaset. La regina delle televendite ha detto la sua nel corso di una diretta social con l’amica ed ex coinquilina del GF Vip Elenoire Ferruzzi.

A distanza di qualche settimana dalla cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset, Patrizia Rossetti ha detto la sua su quanto accaduto. La regina delle televendite, durante una diretta social con Elenoire Ferruzzi, ha ammesso che Carmelita ha ricevuto lo stesso trattamento che, in passato, è stato riservato anche a lei ed Emanuela Folliero.

Patrizia ha dichiarato:

“Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona. Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo“.