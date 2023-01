Patrizia Rossetti torna sui social dopo il GF Vip: "Piccole soddisfazioni"

Patrizia Rossetti torna sui social dopo il GF Vip: belle parole per i fan e una dedica per una persona speciale.

Dopo il GF Vip, Patrizia Rossetti è tornata sui social per dedicare parole preziose ai fan.

La regina delle televendite non ha ringraziato solo i seguaci, ma anche una persona per lei molto, molto speciale.

Patrizia Rossetti dopo il GF Vip: le prime parole

Patrizia Rossetti ha abbandonato il GF Vip dopo oltre tre mesi di permanenza, a causa di alcuni problemi di salute che le hanno impedito di restare in gioco. Una perdita importante, visto che dal giorno uno del reality non si è mai tirata indietro, immergendosi in tutte le dinamiche della Casa.

A distanza di qualche giorno, la regina delle televendite è tornata sui social, per scrivere un messaggio importante ai fan.

Le parole di Patrizia Rossetti per i fan

Patrizia, a didascalia di un video che la ritrae al GF Vip, ha scritto:

“Ciao a tutti, questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno uno. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata. Il vostro affetto è importante per me. Vi amo”.

La Rossetti ha ringraziato tutti i fan che le sono stati vicino in questi tre mesi, consentendole di andare avanti e superare tutte le nomination.

La dedica di Patrizia ad una persona speciale

Non solo ai fan, Patrizia ha voluto riservare una dedica speciale anche ad una persona che le è sempre stata accanto, ovvero l’amica Emanuela Folliero. Ha ammesso:

“L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente. Grazie ancora a tutti, la vostra Patrizia”.