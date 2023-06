Pattinaggio: figura, stage azzurro al Forum di Assago il prossimo 10 e 11 giugno

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – La danza azzurra si dà appuntamento sabato 10 e domenica 11 giugno al Forum di Assago per un fine settimana di stage promosso dalla Federghiaccio e che coinvolgerà all’incirca 25 coppie italiane delle categorie Senior, Junior, Advanced Novice, Intermediate Novice e Basic Novice in un programma ricco e variegato. Grazie al lavoro congiunto del Direttore Tecnico Paolo Pizzocari, dell’intera Commissione Tecnica Danza e del Comitato Nazionale Allenatori, gli atleti – tesserati per più di dieci diverse società sportive – alterneranno sessioni di allenamento e pattinaggio su ghiaccio a sedute in palestra fino a lezioni frontali in aula. Lo annuncia la Fisg in una nota.

Una metodologia di lavoro – finalizzata non solo al lavoro in pista ma anche alla consapevolezza dell’importanza che rivestono la preparazione atletica, la conoscenza del proprio corpo e del regolamento di gara – utile soprattutto per i più giovani. Tutti i pattinatori – suddivisi per categorie e fasce di età – lavoreranno con professionisti di primo livello: dal preparatore atletico Mirko Botta al medico federale Davide Tornese fino alla Commissione Tecnica che prenderà in carico le lezioni frontali con oggetto le nozioni più teoriche. Special guest della due giorni saranno invece i vice Campioni del Mondo Charlene Guignard e Marco Fabbri insieme ai Campioni del Mondo Junior Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek. Il loro contributo sarà incentrato sulle skating skills, aspetto fondamentale a tutti i livelli ma in particolar modo per i pattinatori più giovani.