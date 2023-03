Pattinaggio: Mondiali, 9 azzurri in gara a Saitama

Saitama, 20 mar. – (Adnkronos) – La Nazionale Italiana di pattinaggio di figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei Mondiali, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo. Nove gli atleti azzurri che proveranno a conquistare una medaglia, traguardo che manca dal 2014, quando lo stesso impianto in terra giapponese ospitò la rassegna. Nella danza Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci dal successo agli Europei di Espoo, andranno a caccia del primo podio della carriera, dopo essersi piazzati in quarta posizione negli ultimi Mondiali. I campioni nazionali in carica saranno affiancati da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, alla prima esperienza Mondiale sotto bandiera italiana. Tra le coppie di artistico i debuttanti Sara Conti e Niccolò Macii, freschi vincitori del titolo europeo, tenteranno di salire podio, piazzamento che avrebbe un’importante valenza storica in quanto l’Italia non vanta medaglie nella specialità. In campo maschile Daniel Grassl e Matteo Rizzo si presenteranno al via con il ruolo di outsider per la zona medaglie. Infine, in ambito femminile, Lara Naki Gutmann scenderà in pista con l’ambizione di valicare la soglia dei 180 punti e di migliorare il ventesimo posto ottenuto dodici mesi fa.