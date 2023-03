Pattinaggio: Mondiali, Conti e Macii terzi dopo il programma corto

Saitama, 22 mar. – (Adnkronos) – Alla Super Arena di Saitama è cominciata l’edizione 2023 dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura. Ad aprire l’appuntamento iridato sono state le coppie di artistico, che hanno mandato in scena il programma corto. Per l’Italia sono scesi sul ghiaccio i freschi campioni d’Europa Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), i quali partivano con credenziali nella rincorsa alla medaglia di bronzo. L’obiettivo si conferma alla portata, poiché la coppia azzurra ha pattinato un corto di altissimo profilo, ritoccando di quasi tre punti il primato personale. Va rimarcato come, per la prima volta in carriera, abbiano superato la soglia dei 40 punti sul fronte tecnico. Gli italiani si sono attestati in terza posizione (73.24), precedendo di strettissima misura i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps (72.81), sulla carta i principali rivali per il gradino più basso del podio assieme agli statunitensi Emily Chan-Spencer Akira Howe, dal canto loro quinti (70.23). Conti/Macii sono peraltro vicini alla seconda piazza, detenuta dagli americani Alexa Knierim-Brandon Frazer (74.64). I campioni del mondo in carica sono però stati penalizzati da una caduta, che li allontana dagli annunciati rivali per l’oro, i giapponesi Riku Myura-Ryuichi Kihara (80.72). Il programma libero delle coppie di artistico si svolgerà nella notte europea fra mercoledì 22 e giovedì 23, con inizio previsto alle ore 3. Conti e Macii scenderanno però sul ghiaccio nell’ultimo gruppo, dunque non prima delle ore 6 italiane.