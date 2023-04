Home > Askanews > Patto di stabilità, Gentiloni: "Mi aspetto atteggiamento costruttivo" Patto di stabilità, Gentiloni: "Mi aspetto atteggiamento costruttivo"

Stoccolma, 28 apr. (askanews) – “Mi aspetto un atteggiamento costruttivo, come si dice in diplomazia, cioè un atteggiamento in cui non è che si eliminano le differenze tra i diversi paesi, che ci sono ovviamente, ma in cui ci si impegna in un dialogo. Oggi è una primissima occasione” di discutere, “ne avremo molte altre però io sono fiducioso che la base fornita dalla Commissione Ue può facilitare queste discussioni”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, giungendo all’Eurogruppo a Stoccolma, sulla proposta di riforma del Patto di stabilità.

Stoccolma, 28 apr. (askanews) - "Mi aspetto un atteggiamento costruttivo, come si dice in diplomazia, cioè un atteggiamento in cui non è che si eliminano le differenze tra i diversi paesi, che ci sono ovviamente, ma in cui ci si impegna in un dialogo. Oggi è una primissima occasione" di discute...