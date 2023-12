Patto di stabilità, Meloni: Italia virtuosa ma negoziato non semplice

Roma, 12 dic. (askanews) – “Mancherei di onestà intellettuale se non affrontassi per primo il tema che avrà ricadute molto importanti sul futuro dell’Unione e mi riferisco alla riforma del Patto di stabilità e crescita”, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

“Il governo è impegnato da mesi in condizioni negoziali non semplici” con un “approccio costruttivo e pragmatico” che veda insieme la “sostenibilità dei debiti pubblici” e il “sostegno alla crescita e agli investimenti: non è stato così fino ad oggi e non può non essere così in futuro”, ha detto Meloni sottolineando che “credibilità e affidabilità” sono “state riconosciute all’Italia” che è “una nazione virtuosa”.

“L’Italia al netto del Superbonus che pesa purtroppo come un macigno sui conti pubblici è una nazione virtuosa che si presenta con le carte in regola”, ha sottolineato la presidente del Consiglio.