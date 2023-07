Patto Lavoro Lazio, apprezzamento evoluzione servizi regionali

Roma, 26 lug. (askanews) – Patto Lavoro Lazio, l’associazione che raccoglie circa 30 agenzie

per il lavoro accreditate dalla Regione Lazio, esprime il proprio apprezzamento per l’evoluzione data ai servizi per il lavoro regionali.

Lo afferma Sergio Nisi, presidente Patto Lavoro Lazio, segnalando come venga ulteriormente rafforzato il sistema dei servizi, “processo che era rimasto incompiuto e che invece era indispensabile portare a conclusione”.

Il Patto Lavoro Lazio, prosegue Nisi, ha assunto l’impegno di portare i servizi anche nelle aree più interne e marginali del territorio regionale, cosa che oggi avviene con difficoltà escludendo parte della popolazione dalle possibilità offerte a

coloro che risiedono nelle aree urbane.

Il vincolo di agire comunque sotto il controllo regionale offre al cittadino tutte le garanzie sulla qualità del servizio e sulla sua tempestività, fattore questo determinante per poter sfruttare

a pieno le possibilità di impiego che le imprese offrono e vero limite in quanto avvenuto finora. Si tratta, infine, di una evoluzione che arricchisce le possibilità offerte al cittadino, rende maggiormente trasparenti ed evolute le procedure adottate, migliora la qualità dei servizi e li rende disponibili su territori fino ad oggi esclusi, prevede di rispondere in maniera

più efficiente al deficit di matching tra domanda ed offerta di lavoro, definisce metodi di lavoro aggiornati e adeguati ai bisogni dei cittadini, tutto questo sotto la puntuale vigilanza pubblica.