Patto stabilità: Giorgetti, 'negoziato complesso, ritorno a regole non sarà semplice'

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Il negoziato è molto complesso, non solo per nuove regole ma anche per come gestire la fase di uscita di sospensione delle regole, come gestire la fase transitoria perché ricordo che la sospensione delle regole di bilancio termina con il 31 ...

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – "Il negoziato è molto complesso, non solo per nuove regole ma anche per come gestire la fase di uscita di sospensione delle regole, come gestire la fase transitoria perché ricordo che la sospensione delle regole di bilancio termina con il 31 dicembre del 2023 termina e il clima politico di rilassamento di questi anni generato dal Covid e dalla guerra attorno alle regole di bilancio non renderà semplice il ritorno a una qualsiasi regola". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento al forum Ambrosetti a Cernobbio.