Patuanelli: “Nel documento programmatico il taglio delle tasse”

Roma, 20 ott. (askanews) – “Ieri non abbiamo approvato la Legge di bilancio ma il documento programmatico che è la cornice del quadro complessivo che poi si declinerà nella legge vera e propria che faremo nella prossima settimana. Sottolineo tre elementi essenziali: il potenziamento del reddito di cittadinanza con quasi 9 miliardi di spesa complessiva, per aiutare le persone sotto la soglia di povertà con però il miglioramento del sistema con cui vengono ricollocate le persone nel mondo del lavoro.

Il secondo aspetto è uno sforzo che continua sul taglio delle tasse degli italiani, 8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e della fiscalità, un terzo della manovra riguarda il taglio delle tasse degli italiani e infine la conferma di alcune misure importanti per le imprese come il bonus 110% e il pacchetto transizione 4.0.

“Si agisce sulle imprese sostenendo le loro esigenze. Penso che sia un quadro molto soddisfacente in linea con le esigenze degli italiani e delle imprese italiane.

Agiamo anche sul caro bollette e sulla transizione ecologica. Stiamo trasformando il rimbalzo di quest’anno in una crescita strutturale”. Ha detto il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli.