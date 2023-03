Paul Grant, attore famoso per i suoi ruoli in Harry Potter e Star Wars, è morto all’età di 56 anni. E’ stato trovato in stato di incoscienza fuori dalla stazione ferroviaria di King’s Cross e a nulla sono valsi i soccorsi.

Paul Grant è morto

Lutto nel mondo del cinema: Paul Grant è morto. L’attore, famoso per i ruoli in Harry Potter e Star Wars, aveva soltanto 56 anni. Lo scorso giovedì, è stato ritrovato in stato di incoscienza fuori dalla stazione ferroviaria di King’s Cross. E’ stato subito soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. L’attore lascia la moglie e tre figli. “Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell’Arsenal“, ha dichiarato la figlia Sophie al The Sun.

Come è morto Paul Grant?

Quando Paul Grant è stato soccorso le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nel giro di poche ore si è aggravato ed è sopraggiunto il decesso. A rendere pubblica la notizia della sua morte è stata la famiglia, che domenica ha deciso di staccare il respiratore che lo teneva in vita da tre giorni. Al momento, non sono stati chiariti i motivi che hanno portato alla sua scomparsa.

La carriera di Paul Grant

Paul Grant era affetto da nanismo, cosa che non gli ha impedito di intraprendere una carriera nel mondo della recitazione. In Star Wars ha interpretato il ruolo del capo degli Ewok, i piccoli abitanti delle foreste del pianeta Endor, ma celebri sono anche le partecipazioni in Harry Potter e la pietra filosofale e Labyrinth – Dove tutto è possibile.