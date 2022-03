Paul Herman è morto: l'attore de I Soprano aveva 76 anni. L'annuncio arriva dal collega e amico Michael Imperioli.

Paul Herman è morto a 76 anni. Famoso per aver recitato ne I Soprano, ha fatto parte anche del cast di pellicole importanti, come The Irishman di Martin Scorsese. A rendere pubblica la triste notizia è stato il collega Michael Imperioli, con un commovente post Instagram.

Paul Herman è morto

Lutto nel mondo del cinema: nel giorno del suo settantaseiesimo compleanno è morto l’attore Paul Herman. Noto per aver vestito i panni di Beanise nella celebre serie I Soprano, dove è apparso in cinque episodi dal 2000 al 2007, ha recitato in tante pellicole di successo. L’ultimo film che l’ha visto sul set è stato The Irishman di Martin Scorsese, mentre il suo esordio al cinema risale a C’era una volta in America di Sergio Leone.

Paul Herman è morto: l’annuncio di Michael Imperioli

A rendere pubblica la notizia della sua morte è stato il collega e amico Michael Imperioli. Quest’ultimo ha condiviso una sua foto su Instagram e, a didascalia, ha scritto:

“Il nostro amico e collega Paul Herman è morto. Paulie era solo un bravo ragazzo. Un narratore, un narratore di prima classe, e un attore infernale. Quei bravi ragazzi, C’era una volta in America, The Irishman e, naturalmente, I Soprano sono solo alcuni dei momenti salienti della sua carriera. Paulie ha vissuto vicino casa mia negli ultimi anni e sono felice di aver passato un po’ di tempo insieme prima che ci lasciasse. Mi mancherà. Tanto amore alla sua famiglia, ai suoi amici e alla nostra comunità di attori e registi”.

Le cause della morte

Paul Herman è morto nel giorno del suo compleanno, il settantaseiesimo per l’esattezza. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato al suo decesso. Tutti, colleghi e semplici fan, lo ricordano come un grande attore e un uomo eccezionale.