Paura a Londra, accoltellata una donna e investito un uomo: i due episodi sarebbero collegati

Paura a Maida Vale: nel quartiere residenziale londinese una donna è stata accoltellata e un uomo investito da un'auto. Entrambi hanno perso la vita.

Due episodi diversi, ma probabilmente collegati fra loro: è quanto trapela delle prime indagini condotte dalla polizia britannica in seguito a due omicidi avvenuti a Maida Vale, quartiere residenziale di Londra. Una donna è stata accoltellata e un uomo investito da un’auto.

Inutili i soccorsi. Al momento non vi sono ipotesi che possano confermare la pista terroristica e non risultano arresti.

Londra, paura a Maida Vale: cos’è successo

Una donna è stata accoltellata a morte e un uomo investito da un’auto. Non è chiaro il movente che ha portato ai due folli gesti apparentemente collegati fra loro, ma sui quali non si ha ancora massima chiarezza.

Scotland Yard ha aperto “un’inchiesta urgente” sull’accaduto.

Sul luogo del delitto, il quartiere residenziale di Maida Vale, sono già stati condotti i primi accertamenti.

Londra, paura a Maida Vale: le ipotesi

Non si esclude nessuna ipotesi che possa motivare quanto successo nel quartiere londinese.

Al momento non vi sono conferme che ricondurrebbero alla pista legata al terrorismo e non risultano arresti. Si continua a indagare per trovare i responsabili dei due omicidi e accertare l’esatta dinamica.