Paura a New York, incendio al mercatino natalizio a Bryant Park

Attimi di terrore a New York dove il mercatino natalizio a Bryant Park è stato avvolto dalle fiamme. Si indaga sulle cause dell'incendio.

Attimi di paura a New York dove venerdì mattina, intorno alle 9 ora locale, è scoppiato un incendio al mercatino natalizio a Bryant Park, nel cuore di Manhattan. Ecco cosa è accaduto.

Incendio a New York, fiamme al mercatino natalizio a Bryant Park

Il mercatino natalizio all’aperto a Bryant Park, nel cuore di Manhattan a New York, ha preso fuoco venerdì mattina intorno alle 9, ora locale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incendio prontamente spento dai vigili del fuoco ma almeno quattro negozi sono stati colpiti dalle fiamme e hanno riportato ingenti danni, compreso il tetto di una pista di pattinaggio sul ghiaccio adiacente.

Le fiamme sono partite da uno stand alimentare, per poi propagarsi a quelli vicini. Sul posto c’erano centinaia di turisti e residenti accorsi come sempre per ammirare il tradizionale e iconico mercatino natalizio.

La causa dell’incendio a New York

A seguito dell’incendio che ha avvolto gli stand del mercatino natalizio di New York si è subito aperta un’indagine per giungere alla causa dell’accaduto. Quest’ultima, però, è ancora da chiarire. Il mercatino a Bryant Park all’aperto, attivo da anni, ospita centinaia di stand di cibo e articoli vari. Durante la stagione natalizia attira moltissimi turisti al parco, situato tra Times Square e Grand Central Terminal.

Il rogo è avvenuto a meno di due settimane da un altro incendio che ha devastato un mercatino natalizio a Herald Square, sempre a Midtown Manhattan, distruggendo diciotto stand. Le autorità dissero che quell’incendio era stato causato da un problema elettrico, proseguono le indagini per capire invece quale sia la causa questa volta.