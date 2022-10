Paura a Perugia, auto si schianta contro l’aratro di un trattore

Momenti di paura a Perugia, con un'auto che si schianta contro l'aratro di un trattore a forte velocità lungo la strada Pievaiola: si è temuto il peggio

Momenti di paura in provincia di Perugia con un’auto che si schianta contro l’aratro di un trattore e con il conducente che rimane incastrato nell’abitacolo. Il terribile schianto serale con il veicolo che ha centrato in pieno il rostro del mezzo agricolo ha fatto scattare subito la macchina dei soccorsi.

Il sinistro è avvenuto nella serata di venerdì 14 ottobre lungo la strada Pievaiola.

Auto contro l’aratro di un trattore

Ad un certo punto e per cause da chiarire una vettura si è schiantata con violenza contro un trattore, che tra l’altro aveva un aratro posteriore “inforcato” alla benna apposita. Intorno alle ore 20.30, come spiega La Nazione, una squadra della centrale dei Vigili del fuoco di Perugia è arrivata a razzo sul luogo dell’incidente stradale avvenuto sulla Ss220 Pievaiola.

Il sinistro si era verificato all’altezza di Pietrafitta, frazione del comune di Piegaro.

L’arrivo del 115 e dei soccorritori medici

La vettura era completamente distrutta ed il conducente era incastrato. Con i soccorritori del 118 già sul posto gli uomini del 115 hanno provveduto all’estrazione della vittima che per fortuna non ha non ha riportato conseguenze e sta bene. Sul luogo del sinistro sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi.