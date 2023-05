Momenti di grande paura in strada a Quartu Sant’Elena. Questa mattina il conducente di un bus ha avuto un malore e il mezzo è finito fuori strada.

Paura a Quartu, conducente colpito da un malore: un bus sbanda e finisce fuori strada

Momenti di grande paura questa mattina, venerdì 19 maggio, a Quartu Sant’Elena, comune di quasi 70mila abitanti alle porte di Cagliari. Un autobus del trasporto pubblico ha sbandato ed è finito fuori strada, a causa di un malore avuto dal conducente. Fortunatamente all’interno del mezzo non era presente nessun passeggero e non sono stati registrati feriti gravi. L’incidente si è verificato intorno alle 7.30, in prossimità di piazza Padre Pio.

La dinamica dell’incidente

Il malore avrebbe colpito il conducente vicino ad un incrocio pedonale e su una strada particolarmente trafficata. Il conducente si è accasciato sul volante e ha lasciato il mezzo senza controllo. Il bus procedeva a rilento, a causa del traffico, e questo ha evitato conseguenze peggiori. Il mezzo ha travolto un semaforo e alcune piante, per poi finire la sua corsa contro un albero in un prato vicino all’incrocio. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia locale. L’autista è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni.