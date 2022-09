Paura a Roma, Ferrari in testacoda si schianta contro un’auto in sosta

In tutto sono cinque le vetture danneggiate, una Ferrari va in testacoda e si schianta contro un’auto in sosta innescando una violenta carambola

Una derapata che si è trasformata in un giro completo, giro rombante e decisamente pericoloso a contare i cavalli che si agitavano sotto a quel cofano, paura a Roma dove nel pomeriggio del 9 settembre una Ferrari va in testacoda e si schianta contro un’auto in sosta.

Non ci sarebbe stato alcun ferito in quell’incidente che si è verificato nella centralissima zona di Piazza Bologna, vicino alla stazione ferroviaria Tiburtina, ma tanto spavento dopo il sinistro e molti curiosi accorsi a sbirciare la super car e pronti a posta sui social le immagini.

Ferrari in testacoda si schianta contro un’auto

Stando alla ricostruzione dell’accaduto il conducente della Ferrari ha perso il controllo della vettura di lusso che stava guidando schiantandosi contro quattro vetture in sosta.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì in zona Piazza Bologna, quando una Ferrari è andata in testa coda e ha impattato a velocità sostenuta contro le vetture ferme in sosta al lato della strada.

Danneggiate altre tre vetture in sosta

Il bilancio dell’incidente è stato per fortuna solo meccanico, con cinque vetture danneggiate inclusa l’auto con il cavallino rampante. Per i rilievi si è reso necessario l’intervento degli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

I poliziotti hanno ascoltato il conducente della vettura per accertare le cause del sinistro che non ha fatto feriti.