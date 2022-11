Paura al centro commerciale Dora di Torino: crolla la parete e una donna si rompe una gamba

Cade parete di 14 metri di cartongesso, la vittima sessantaquattrenne è in ospedale e fuori pericolo

Dramma sfiorato nel pomeriggio di venerdì 18 novembre a Torino, presso il centro commerciale Parco Dora di Via Livorno.

Sembrava una giornata normale per tutti quando, all’improvviso è crollata una parete di cartongesso lunga circa 14 metri. A farne le spese una donna che stava passeggiando per il centro commerciale che per sua fortuna se l’è cavata con una gamba rotta.

Cade una parete di cartongesso nella parete dei negozi, portata in ospedale la vittima

Succede tutto d’un tratto: la parete che crolla su sé stessa e le urla della donna intrappolata sotto il cartongesso.

L’italiana di sessantaquattro anni stava procedendo tranquillamente nelle sue compere quando si è trovata semplicemente nel posto sbagliato al monento sbagliato anche se, a pensarci bene sarebbe potuta andare a finire anche decisamente peggio.

Per fortuna della donna e della proprietà la brutta giornata si è conclusa solo con una gamba rotta e la cliente è stata prontamente trasportata all’ospedale Giovanni Bosco. Sul posto sono poi intervenuti sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia per mettere in sicurezza l’area interessata.