Paura all’Isola dei Famosi, Roger si infortuna e viene portato in una clinica: come sta

Attimi di preoccupazione sull'Isola dei Famosi. Il naufrago Roger si è infortunato durante una sfida contro Clemente. Ecco come sta.

Nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 13 maggio, ci sono stati per Roger Balduino attimi di paura e preoccupazione. ll naufrago si è infatti infortunato alla caviglia durante una prova ricompensa contro Clemente Russo e vinta da quest’ultimo.

Soccorso prontamente, Roger è stato portato in una clinica di riferimento: “Ora sta meglio”, ha poi aggiornato Alvin.

Isola dei Famosi, l’infortunio di Roger durante la prova: come sta il naufrago

Tutto è avvenuto proprio nel momento in cui Roger stava ponendo resistenza a Clemente. Il naufrago tuttavia nello scontro si è accasciato a terra e da lì non si è più rialzato. “Roger non riesce a parlare”, sono state le parole dell’inviato che ha fermato il programma Successivamente ha tranquilizzato lo studio aggiornando sulle sue condizioni di salute: “Sembra che Roger si stia riprendendo”.

Roger rientrerà in gioco?

Nel frattempo il rientro di Roger nel reality apparirebbe dubbio.

Il naufrago – ha annunciato Alvin – è stato trasportato in elicottero in clinica. Lì si sottoporrà ad una radiografia “per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede”. Sulle condizioni di Roger, attualmente sotto stretto monitoraggio, dovremo sapere qualcosa di più nelle prossime ore.