Paura durante i festeggiamenti in Argentina: tifoso si arrampica sull’obelisco a 67 metri di altezza

La vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar 2022 ha fatto fare cose folli per la gioia, ma anche molto pericolose.

Un tifoso dell’albiceleste, per festeggiare, ha deciso di arrampicarsi sull’obelisco simbolo di Buenos Airens, ma c’è un dettaglio: non riusciva a scendere.

Non è stato l’unico dato che, al rigore realizzato da Montiel che ha portato la Coppa del Mondo in Argentina, molti tifosi hanno provato a salire sull’obelisco per festeggiare la vittoria dei loro idoli.

In tanti hanno abbandonato l’impresa quasi subito anche perché fermati dalle forze dell’ordine. Tutti tranno uno, quello che è stato definito da alcuni un folle, da altri un eroe. Il ragazzo ha scalato lentamente il monumento sito ad Avenida 9 de Julio, una struttura di 67,5 metri, 206 gradini e 7 pianerottoli. Una volta arrivato in cima, il tifosissimo dell’albiceleste ha sventolato la bandiera dell’Argentina acclamato dalla piazza.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco

La sua avventura però è durata poco e i suoi sentimenti sono passati da euforia a paura. Dopo aver fatto questa bravata il tifoso non riusciva più a scendere. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che hanno, con successo, recuperato il ragazzo che era a 67,5 metri di altezza. Fortunatamente il giovane non ha riportato alcuna ferita.