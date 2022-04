Paura in Albania, scossa notturna di terremoto di magnitudo 4.2

Pochi minuti prima delle 3 del mattino paura e fuggi fuggi a Pac, in Albania, dove è stata avvertita una scossa notturna di terremoto di magnitudo 4.2

Paura in Albania, dove una forte scossa notturna di terremoto di magnitudo 4.2 ha svegliato i residenti dell’area nord orientale del Paese delle Aquile e li ha costretti ad abbandonare di gran lena le loro abitazioni. La scossa di terremoto ha avuto le caratteristiche di un forte tremore che secondo i lanci immediati di media mainstream e siti specializzati è stato avvertito nel nord est del paese, a Pac, e rilevato dall’Ingv di Roma.

Albania, terremoto di magnitudo 4.2

Ingv che ha trasmesso immediatamente le caratteristiche di un sisma che, stando alle prime informazioni, non ha provocato danni a persone o cose. Ecco le specifiche della Sala Sismica operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma: l’organismo ha rilevato un evento magnitudo ML 4.2, avvenuto a pochi km dalla località di Pac alle 02:58:03. L’evento si è manifestato in ipocentro ad ad una profondità di circa 4 km, perciò si è trattato di un evento relativamente superficiale ed è stato avvertito molto distintamente malgrado le ore notturne avanzate.

Non ci sarebbero danni a persone o cose

I media che hanno mutuato l’informazione tecnica dell’Ingv spiegano che “non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose”. Le coordinate coordinate geografiche espresse in latitudine e longitudine del sisma sono state: lat/ lon 42.2840, 20.1970. Pac, in Albania è un villaggio nella zona settentrionale del paese con poche migliaia di abitanti e nelle prime ore del mattino molti albanesi residenti in Italia hanno telefonato alle loro famiglie o alle polizie locali per accertarsi che stessero bene.