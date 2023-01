Paura nel campionato giovanile: giovane calciatore colpito alla nuca

Ennesimo fatto di cronaca nel calcio giovanile: la triste notizia arriva questa volta dalla Puglia, durante la partita tra Aradeo ed Otranto Under 17 è scoppiata una rissa, durante la quale un ragazzo è stato colpito alla nuca da una gomitata, che lo ha lasciato a terra privo di sensi.

Il ragazzo al momento è in ospedale con un trauma cranico, e la gara è stata giustamente sospesa dall’arbitro in accordo con le due società.

Rissa e tragedia sfiorata: cosa è successo tra Aradeo e Otranto

“Bisogna educarli fin da piccoli allo sport”, quante volte si è sentita questa frase sui campi di calcio di provincia dopo qualche spintone o parola di troppo.

Domenica alle 9.30 presso il campo sportivo Spina di Aradeo, si è andati decisamente oltre, con una rissa in piena regola scattata tra ragazzini di 15 anni iniziata dopo un fallo particolarmente duro.

LEGGI ANCHE:Blitz di Ultima Generazione a Firenze, spruzzata vernice contro la sede regionale del Mef

Solitamente in campo non si va oltre qualche spintone, c’è sempre il classico compagno che si mette in mezzo a calmare gli animi, ma non questa volta, ed infatti stava per finire in tragedia: uno dei calciatori coinvolti è stato infatti colpito con una gomitata alla nuca molto duramente, perdendo i sensi per qualche minuto facendo temere il peggio al pubblico raggelato.

Per fortuna però il ragazzo si è ripreso dopo qualche minuto e sta bene, come riportato dal dirigente dell’Otranto Tonino Ruggeri. Questo episodio però dovrebbe fare riflettere molti sullo stato del calcio giovanile del paese, nel quale si pensa troppe volte ad emulare le star della tv piuttosto che giocare a pallone.