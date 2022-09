Paura per Cristiano Ronaldo: perde sangue dal naso dopo scontro con portiere ceco

Paura per Cristiano Ronaldo: il campione portoghese perde sangue dopo uno violento scontro in campo contro il portiere ceco Vaclik.

Durante il match di Nations League tra Portogallo e Repubblica Ceca, Cristiano Ronaldo ha avuto un violento scontro contro il portiere Tomas Vaclik e ha iniziato a perdere sangue dal naso, tra l’apprensione generale di compagni e tifosi lusitani.

Attimi di apprensione per Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese durante il match di Nations League contro la Repubblica Ceca si è reso protagonista suo malgrado di un violento scontro con il portiere ceco Tomas Vaclik, cadendo a terra con il volto coperto di sangue.

Al 10′ l’attaccante del Manchester United ha cercato di colpire di testa un pallone deviato in area (tra l’altro in fuorigioco), non vedendo l’uscita delll’estremo portiere avversario, anch’esso caduto a terra dolorante.

Nonostante la brutta ferita e la copiosa uscita di sangue, una volta ricevute le cure mediche, il campione portoghese è tornato in campo e ha proseguito la gara, vinta poi dai lusitani per 4-0, senza però la firma del capitano. Ecco le impressionanti immagini di Ronaldo.

Cristiano Ronaldo suffered a HORROR injury in Portugal’s 4-0 thrashing of Czech Republic, with the Man United star’s face covered in blood after a clash with keeper Tomas Vaclik.

However the forward still managed the full 90 minutes.#NationsLeague #seanknows pic.twitter.com/A4WSOgZYTA

