Paura per Eva Henger: “Braccio in setticemia, situazione tragica”

Eva Henger sarebbe stata operata d'urgenza per via di un braccio in setticemia a seguito dell'incidente d'auto da lei avuto nei giorni scorsi.

A causa del tragico incidente stradale da lei avuto nei giorni scorsi, Eva Henger ha riportato diverse ferite e il suo braccio sarebbe andato in setticimia. Per questo si è reso necessario operare l’ex attrice d’urgenza.

Eva Henger: il braccio in setticemia

In tanti sono preoccupati per le condizioni di salute di Eva Henger, che è stata ricoverata in ospedale dopo un tragico scontro d’auto (dove hanno perso la vita due persone). L’ex attrice e suo marito, Massimiliano Caroletti, hanno riportato svariate fratture e in queste ore lei sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento per via di un braccio andato in setticemia. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno inviando i loro messaggi di solidarietà e affetto all’attrice.

“Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”, ha fatto sapere Barbara D’Urso in merito alle condizioni della Henger, e ancora: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede”.

Le parole dell’ex attrice dopo l’incidente

Nei giorni scorsi Eva Henger ha rotto il silenzio dall’ospedale in cui si trova ricoverata e ha dichiarato: “Voleva venire anche mia figlia quel giorno. Gliel’avevo impedito perché, per fortuna, ha voti bassi in matematica. Se era in macchina era morta, lei sgancia sempre la cintura per fare ‘sti TikTok. Io andavo molto piano, ma mi sento in colpa uguale. Non auguro a nessuno di vivere questo”.