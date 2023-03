Paura per Jerry Calà: l'attore colpito da un infarto, trasportato in codice ...

Sono ore di grande apprensione queste per tutti i fan di Jerry Calà: il noto comico e attore è stato purtroppo colpito da un infarto la scorsa notte ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso in ospedale, dove sarebbe stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza.

Al momento del malore Jerry Calà si trovava in un hotel di Napoli (il Clinica Mediterranea), la città dove si stanno svolgendo le riprese del suo ultimo film (il set è diviso fra il capoluogo partenopeo, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise). La pellicola si intitola “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema” e l’attore oltre ad esserne l’interprete principale ne è anche il regista. Insieme a lui sul set troviamo anche i colleghi Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.

I primi aggiornamenti sul malore

Stando a quanto riportato da alcuni media locali come Napoli Today, Jerry Calà è stato ricoverato per un malore avuto nel corso della notte che l’ha costretto ad andare sotto i ferri per scongiurare lo scenario più tragico. Il suo ufficio stampa, a proposito, ha specificato che Jerry Calà è stato sottoposto a un intervento di angioplastica, con l’applicazione di uno stent coronarico.

Il comunicato

A poche ore dal malore, l’ufficio stampa di Jerry Calà ha trasmesso un comunicato ufficiale tranquilizzando i fan sulle sue attuali condizioni di salute. Contrariamente alle prime voci circolate a mezzo stampa, le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti di quanto inizialmente comunicato.