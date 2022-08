Paura per Paola Turci ricoverata per trauma cranico, concerto annullato. Pascale: “Il peggio è passato”

La cantante Paola Turci è stata ricoverata in ospedale per trauma cranico e ha dovuto annullare un concerto ma l’emergenza sembra rientrata.

Paola Turci ha annullato un concerto dopo essere stata ricoverata per trauma cranico. Dopo lo spavento, la compagna della cantante, Francesca Pascale, ha avvisato i fan asserendo che il “peggio è passato”.

Paura per Paola Turci ricoverata per trauma cranico, concerto annullato

Paola Turci ha terrorizzato i fan nel momento in cui è stata diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale per un trauma cranico. A causa dell’incidente, la cantante ha dovuto annullare il concerto a Forlì.

“Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”, ha detto postando un messaggio sui suoi canali social per rassicurare i fan.

Pascale: “Il peggio è passato”

Nel pomeriggio di domenica 28 agosto, tuttavia, anche la compagna dell’artista Francesca Pascale aveva posta un messaggio sui social, condividendo su Instagram una foto che ritrae le due donne insieme per tranquillizzare i followers. Lo scatto è stato corredato dalla didascalia: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande. Ti amo”.

Al messaggio, Paola Turci ha risposto: “Ti tutto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale 🏳️‍🌈 (@francescapascaleofficial)

Intanto, l’incidente ha bruscamente frenato il tour estivo della cantante che, dopo aver partecipato al Concerto del Primo Maggio, ha cominciato a girare l’Italia in tournée seguito alla pubblicazione del suo ultimo album Io sono.