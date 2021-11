Paura per un possibile focolaio Covid a Disneyland Shangai: sabato una donna della popolosa provincia di Jiangxi ha visitato l'area, ma era positiva

Paura ed inquietudine in Cina per un possibile focolaio Covid a Disneyland Shangai, dove una visitatrice arrivata nel parco divertimenti sabato 30 ottobre è risultata positiva e la direzione ha chiuso il parco. Lo ha comunicato una puntuale nota del resort cinese: “Shanghai Disneyland e Disneytown rimarranno chiusi lunedì e martedì per applicare le norme di prevenzione e controllo del Covid-19 e sanificare“.

Si teme per un focolaio Covid a Disneyland Shangai, la nota della direzione che chiude tutto

E ancora: “Informeremo gli ospiti non appena avremo una data confermata per riprendere le visite e le attività”. Ma c’è di più, e questo lo hanno comunicato le autorità: cioè che tutti i visitatori che si trovavano all’interno del gigantesco parco diviso in due macro aree quando al momento in cui anche lo speaker aveva annunciato l’avviso dovranno sottoporsi a test dell’acido nucleico prima di partire.

Positiva una visitatrice di Hangzhou, potrebbe scoppiare un focolaio Covid a Disneyland Shangai

Poi dovranno effettuare un secondo test 24 ore dopo il primo. Perché? Perché una donna residente nella provincia di Jiangxi è risultata positiva al covid. La donna ha fatto il test nella sua città, Hangzhou, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 ottobre, ed è risultata positiva al coronavirus. Poi la donna ha giustamente riferito del suo viaggio a Disneyland di sabato e li si è innescato il problema.

Halloween e il pienone dell’ultimo week end: paura per un focolaio Covid a Disneyland e le autorità di Shangai lanciano un alert

Quello di Disneyland Shangai è un parco enorme e nel fine settimana è stato pieno come non mai per la ricorrenza di Halloween. Ecco perché anche l’ufficio di controllo e prevenzione Covid del comune di Shanghai ha emesso un avviso di emergenza domenica: in quell’alert è stato chiesto a tutti i visitatori che sono stati a Disneyland e Disneytown durante il fine settimana di riferire alle loro comunità, aziende o scuole e di recarsi immediatamente dal medico più vicino.