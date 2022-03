Paura per Wilma Helena Faissol, caduta da cavallo: “Deve operarsi”

Wilma Helena Faissol è stata protagonista di una seconda brutta caduta a cavallo.

Dopo la caduta dello scorso gennaio, Wilma Helena Faissol – moglie di Francesco Facchinetti – è caduta nuovamente da cavallo e dovrà essere operata.

Wilma Helena Faissol: la caduta da cavallo

Francesco Facchinetti ha aggiornato i fan sulle condizioni di sua moglie Wilma, che sarebbe stata protagonista di una nuova caduta da cavallo.

Purtroppo questa volta Wilma si sarebbe fratturata l’omero e per questo dovrà operarsi.

“Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare… vi facciamo sapere prima possibile”, ha scritto il figlio di Roby Facchinetti descrivendo la dinamica dell’incidente. Wally è il cavallo di sua proprietà e della moglie.

Wilma Helena Faissol: il primo incidente a cavallo

Lo scorso gennaio Wilma Helena Faissol è stata protagonista di un altro incidente a cavallo. Nella caduta aveva perso il caschetto protettivo, e aveva rischiato conseguenze ben peggiori. “Poteva andare molto peggio, quando un cavallo di 600 chili ti passa sulla testa e tu perdi il casco ti può andare veramente male, nella sfiga è andata bene”, aveva dichiarato Francesco Facchinetti, preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie che, fortunatamente, si era rapidamente ripresa dopo alcuni giorni di riposo.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e incoraggiamento a Wilma e sono in attesa di saperne di più in merito alle sue condizioni, ora che dovrà sottoporsi al delicato intervento per la frattura dell’omero.