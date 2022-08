Un automobilista imbarcato con il suo mezzo sul ferry boat a Lido di Venezia ha mostrato gli effetti della tromba d’aria che ha colpito la zona.

Paura sul ferry boat a Lido di Venezia: un automobilista imbarcato sul traghetto ha diffuso sui social un video della tromba d’aria che si è scagliata sulla zona.

Paura sul ferry boat a Lido di Venezia, automobilista diffonde il video della bufera

Attimi di terrore al ferry boad a Lido di Venezia. Un automobilista imbarcato con il suo veicolo sul traghetto ha registrato un video, rapidamente diventato virale sui social, con il quale ha mostrato i danni causati dal maltempo al suo mezzo e la violenta mareggiata contro la quale l’imbarcazione stava strenuamente lottando.

L’autore del video, di una durata inferiore al minuto, parla di una impetuosa tromba d’aria che ha contribuito a ingrossare il mare, ha travolto il ferry boat di Lido di Venezia facendolo ballare sospinto dalle onde e dalle folate di vento e ha compromesso l’equilibrio dei camion e degli altri veicoli imbarcati sul traghetto.

L’automobilista, poi, ha denunciato come la tromba d’aria abbia trascinato oggetti: uno di questi si è improvvisamente abbattuto sul vetro anteriore del suo veicolo, danneggiandolo severamente.

Maltempo in Veneto

Il Veneto, così come la maggior parte dell’Italia centrosettentrionale, sta lottando contro il maltempo fatto di nubifragi, bufere, bombe d’acqua e trombe d’aria da giorni.

Intorno alle ore 13:00 di giovedì 18 agosto, al Lido di Venezia, una potente bufera di vento ha devastato l’area per circa una decina di minuti. In questo frangente, un camionista che doveva imbarcare il suo mezzo pesante sul ferry boat si è reso protagonista di un episodio che ha scatenato il terrore tra i presenti. In fase di imbarco, infatti, il camion si è pericolosamente inclinato a causa delle violente folate che hanno travolto la laguna.

Il maltempo si è abbattuto sull’intera Regione: i nubifragi hanno provocato numerosi allagamenti mentre la bufera ha causato lo sradicamento degli alberi a Mestre, San Donà di Piave, Venezia. A Bevazzana di San Michele al Tagliamento, invece, un Tir è stato rovesciato dal vento e ha schiacciato una pensilina.