Paura sull’A5, auto travolge un gruppo di otto cinghiali: illeso l’automobilista

Momenti di paura lungo la corsia nord dell'autostrada A5, Torino-Aosta. Un automobilista non ha potuto evitare una famiglia di otto cinghiali

Se li è trovati davanti e non ha potuto fare nulla per evitarli, investendoli proprio mentre stavano attraversando l’autostrada. Sono drammatici i dettagli di un grave incidente che ha coinvolto, sulla A5, Torino-Aosta, una famiglia composta da otto cinghiali, travolti da un automobilista che in quel momento stava sopraggiungendo.

Auto contro gruppo di otto cinghiali: le conseguenze

Il violento impatto è avvenuto durante la notte tra 29 e 30 ottobre lungo la corsia nord dell’autostrada, tra i caselli di San Giorgio e Scarmagno, come riportato da La Stampa. Fortunatamente l’automobilista non ha riportato ferite uscendo dalla sua auto sulle proprie gambe e sostanzialmente illeso, seppur molto spaventato, constatando inoltre che il suo veicolo è andato completamente distrutto nella parte anteriore.

L’intera famiglia di cinghiali non è sopravvissuta

Amaro destino invece per gli ungulati, tutti morti a causa della violenza dell’impatto. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della stradale, per raccogliere la testimonianza, effettuare i rilievi del caso e controllare che le operazioni degli animali deceduti avvenissero in sicurezza. Ma l’incidente ha portato sotto i riflettori la problematica dei cinghiali lungo le strade e, in alcuni casi, le autostrade, un potenziale rischio per gli automobilisti che, specialmente nelle ore notturne, dovessero trovarseli sul loro percorso.