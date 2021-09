Pavia, auto finisce nel naviglio: salvati due giovani

Poteva finire in tragedia per due giovani che sono finiti nel naviglio con la loro vettura. Due agenti li hanno tratti miracolosamente in salvo.

Poteva finire in tragedia per due giovani che sono stati tratti miracolosamente in salvo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre dopo che il loro veicolo è precipitato dal naviglio pavese. A compiere l’incredibile impresa due agenti di polizia che non hanno esitato ad intervenire estraendoli dal veicolo.

Fortunatamente le condizioni di salute dei due giovani non sarebbero critiche. Non sarebbe chiara la dinamica della vicenda.

Una pattuglia della @poliziadistato li ha visti e salvati, ai #vigilidelfuoco il compito di portarli tutti fuori dall’acqua. Stanotte 2 giovani erano finiti con l’auto in fondo al naviglio Pavese, nelle prime ore del mattino recuperato anche il veicolo #25settembre #Pavia pic.twitter.com/kAEFJx12gm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 25, 2021

Auto finisce nel naviglio, la vicenda

Erano passate le 4 di notte quando un veicolo sul quale viaggiavano due giovani, rispettivamente un ragazzo di 31 anni e una ragazza di 22 anni, sono precipitati giù finendo nel Naviglio Pavese all’altezza dello Stadio “Fortunati”.

Ancora da chiarire le cause che avrebbero portato il veicolo a sfondare il Guard Rail e a finire quasi completamente sott’acqua. Una situazione questa che avrebbe potuto rivelarsi drammatica per i due giovani che sono riusciti a salvarsi grazie ad una serie di fortunate circostanze che si sono concluse con l’intervento incredibile degli agenti di Polizia.

Auto finisce nel naviglio, i soccorsi

Il salvataggio dei due ragazzi è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva di un passante che stava passando di lì.

Non appena ha udito la richiesta di aiuto di una dei due giovani che ha urlato dichiarando di non saper nuotare, ha allertato tempestivamente il 112. Sul posto sono dunque intervenuti gli agenti della volante della Questura di Pavia che, senza alcun indugio si sono tuffati in acqua evitando quindi che la vicenda potesse evolversi in tragedia.

Auto finisce nel naviglio, un miracoloso salvataggio

Stando a quanto appreso, per i due giovani c’è stato soprattutto tanto spavento.

Il salvataggio è stato reso possibile grazie all’intervento deciso dei poliziotti che non hanno atteso un minuto di più. Una corsa contro il tempo la loro, una lotta fino all’ultimo secondo che fortunatamente è finita per il meglio. Una volta giunti gli operatori sanitari del 118, i due ragazzi sono stati trasportati presso il Policlinico San Matteo. Nessuno dei due sarebbe in condizioni di salute gravi. Entrambi avrebbero infatti riportato traumi di lieve entità che sarebbero stati giudicati facilmente guaribili nel giro di pochi giorni.

Ad ogni modo, stando a quanto scrive la testata “La provincia pavese”, il conducente del veicolo è risultato positivo all’alcool test. Potrebbe rischiare la sospensione della patente di guida.