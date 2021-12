Pavia, barista picchiato dai clienti per aver chiesto il green pass

Picchiato per aver chiesto il green pass, la storia di un barista cinese di 31 anni. Gli aggressori sono stati multati e denunciati per lesioni.

Un barista cinese di 31 anni è stato picchiato da tre clienti del locale che si sono rifiutati di esibire il green pass. L’episodio è avvenuto in un bar di Stradella, in provincia di Pavia, con la vittima dell’aggressione che ha riportato diversi traumi al volto ed è stato trasportato in ospedale per le cure.

Stando a quanto riportato dalle forze dell’ordine, i tre clienti avrebbero rifiutato la richiesta del barista di esibire il certificato verde e gli avrebbero ordinato in malo modo di portare comunque loro da bere. Il 31enne avrebbe dunque invitato i tre a consumare al banco o ad uscire dal locale, come previsto dalla legge, e da qui sarebbe partita l’aggressione.

I tre avventori del bar avvrebbero preso a pugni il barista, ferendolo, e sarebbero poi andati via di corsa dall’esercizio commerciale. Sul posto sono intervente le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che hanno trasportato il barista in ospedale.

I tre violenti sono stati in seguito identificati e sono stati denunciati per lesioni. Per loro è scattata anche una multa di 400 euro a testa per essersi seduti al tavolo del bar senza avere il green pass.