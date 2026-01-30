Pavia capitale dell'innovazione: nasce la Pavia Innovation Week

Pavia, 30 gen. (askanews) – La scienziata Fabiola Gianotti sul palco teatrale insieme al violinista Alessandro Quarta e al pianista Ramin Bahrami per un dibattito su matematica e musica: è solo uno degli oltre quaranta appuntamenti che animeranno la prima edizione della Pavia Innovation Week in programma dall’8 all’11 aprile 2026.

Il progetto è stato presentato ufficialmente a Pavia nel corso di una conferenza stampa istituzionale con il sindaco di Pavia, Michele Lissia, Alberto Cazzani, Componente Giunta Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia, Alessandro Reali, Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Tommaso Rossini, presidente di Assolombarda Pavia, Igor De Biasio, amministratore delegato di Principia Spa e l’editorialista del Corriere della Sera e direttore scientifico della Pavia Innovation Week, Massimo Sideri.

“L’idea nasce dal fatto che l’innovazione è esplosa, sta cambiando la nostra vita, sta diventando dibattito mondiale, quindi la vorremmo riportare nella culla del pensiero scientifico e tecnologico e sicuramente Pavia ha queste caratteristiche – ha spiegato Sideri – Faccio soltanto un esempio, qui ha lavorato Golgi e ha lavorato, come sappiamo tutti quanti, Alessandro Volta. Oggi si parla tantissimo di intelligenza artificiale, bene, mettiamo il neurone di Golgi con la batteria di Alessandro Volta, li uniamo insieme e otteniamo l’intelligenza artificiale”.

La Pavia Innovation Week riporterà l’innovazione al centro della vita quotidiana in un dialogo costante fra scienza, ricerca, cultura umanistica, informazione e società, valorizzando l’identità storica della città e proiettandola in una dimensione internazionale.

“La Pavia Innovation Week è un evento che sarà di portata anche sovranazionale – ha sottolineato Cazzani – perché il territorio crede che la consapevolezza che ormai sul territorio Pavia sia una capitale dell’innovazione vada trasferita anche fuori dal nostro territorio che deve diventare ancora più attrattivo. La Camera di Commercio in questo contesto ha il ruolo di motore, se vogliamo considerare l’innovazione come il principale motore di crescita economica oggi come oggi”.

La manifestazione si articola in otto sezioni tematiche, pensate come linguaggi diversi e inclusivi per raccontare l’innovazione. Dalle Signature Talks, grandi interviste dal vivo con protagonisti internazionali della scienza, della ricerca e della cultura, alle Storie di Innovazione, format che unisce giornalismo, narrazione e teatro. Accanto a queste, incontri di divulgazione scientifica, conversazioni e tavole rotonde multidisciplinari, performance teatrali dedicate alla scienza, uno spazio Bookstore per presentazioni di libri e dialoghi con gli autori, i Family Lab con installazioni esperienziali per famiglie e studenti, e visite guidate tematiche che raccontano Pavia come città della conoscenza.

Un’iniziativa che parte da Pavia, ma parla a una comunità internazionale, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile, condivisa e centrale nel dibattito contemporaneo.

La Pavia Innovation Week si avvale di un comitato scientifico composto da autorevoli protagonisti del mondo della ricerca e dell’innovazione, tra cui Massimo Sideri, Maria Chiara Carrozza, già ministra e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Valentina Sumini, Space Architect e ricercatrice al MIT, Alessandro Reali, Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, e Roberto Battiston, ex Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.