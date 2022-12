Pavia, detenuto 20enne si impicca in carcere

Tragedia a Pavia, dove un detenuto 20enne si impicca in carcere.

Il giovane era in custodia nel reparto protetti della casa circondariale di Torre del Gallo non nuova a tragici suicidi, secondo quanto afferma Il Giorno. Il quotidiano spiega che un detenuto nel reparto protetti, in carcere per reati contro il patrimonio, “un giovane di soli 20 anni dalla doppia nazionalità italo-albanese, è stato trovato morto nella cella”. L’episodio ha suscitato moto sconceto, per il dramma in sé e per la cifra statistica terribile che rappresenta.

Detenuto 20enne si impicca in carcere

Da quanto si apprende il giovane si è tolto la vita arrotolandosi il lenzuolo attorno al collo per poi lasciarsi cadere in ginocchio strangolandosi. Le informazioni dei sindacati della polizia penitenziaria parlano chiaro: quello del 20enne sarebbe il sesto caso di morte per suicidio nel 2022 all’interno del carcere pavese.

L’appello inascoltato del dicembre 2021

Sempre Il Giorno spiega che esattamente un anno fa, a dicembre 2021, la garante provinciale dei detenuti, Laura Cesaris aveva lanciato un appello.

Ad esso avevano fatto seguito anche le denunce delle diverse sigle sindacali della polizia penitenziaria relative non solo ad episodi avvenuti a Torre del Gallo ma anche a Vigevano ed a Voghera.