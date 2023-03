Pavia: era ricercato da oltre un anno, polizia lo rintraccia in un campo nomadi e lo arresta

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Nel tardo pomeriggio di ieri, a Vigevano, nel pavese, personale della squadra mobile della questura di Pavia, con la collaborazione degli agenti del commissariato di Vigevano ha rintracciato e arrestato un 30enne sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla procura generale presso la Corte di Appello di Milano dopo che nell'aprile 2022 si era allontanato da una comunità di Gallarate, nella quale doveva scontare gli arresti domiciliari.

Le indagini per rintracciarlo hanno riguardato diversi insediamenti di roulotte di famiglie nomadi. E proprio in una di queste è stato scovato. Al momento del blitz, l'uomo ha tentato di fuggire e di sottrarsi all'arresto, ma è stato bloccato e ammanettato. Per lui è scattata anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.