Milano, 22 giu.(Adnkronos) – Svolta a Pavia nelle indagini per l'uccisione di Luigi Criscuolo, conosciuto come 'Gigi Bici'. Barbara Pasetti, la fisioterapista già destinataria di un primo provvedimento cautelare eseguito lo scorso 20 gennaio per tentata estorsione nell'ambito dello stesso caso, è da oggi indagata anche per il reato di omicidio aggravato dell'uomo.

A renderlo noto è un comunicato della procura di Pavia.